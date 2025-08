Proseguono senza sosta le complesse operazioni di recupero del peschereccio Saturno, che ha rischiato di inabissarsi nello specchio acqueo, di rientro nel porto di Porto Torres, presso la banchina della Darsena pescherecci. L’intervento è in corso ormai da circa 40 ore, da quando l’imbarcazione intorno all’una, nella notte tra giovedì e venerdì, ha urtato uno scoglio durante le manovre di ingresso nello scalo marittimo, un sinistro che ha provocato una grave falla nella prua, con imbarco di acqua che ne ha compromesso la galleggiabilità, tanto da rischiare di affondare.

Le operazioni svolte dai vigili del fuoco del comando di Sassari e Cagliari sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Porto Torres che indaga sull’accaduto su disposizione della Procura di Sassari. A bordo del Saturno al momento dell’incidente vi erano tre persone componenti l’equipaggio, compreso il comandante che, probabilmente per un colpo di sonno, non ha avvertito il pericolo in mare.

Questa mattina hanno ripreso le attività di svuotamento dell’acqua dallo scafo e il mantenimento a galla dell’imbarcazione, in parte affondata, intervento condotto in collaborazione con le squadre del gruppo navale del comando insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres che ieri hanno posizionato palloni di sollevamento, limitando lo sbandamento del peschereccio e l’ingresso di altra acqua.

In porto la gru della società Cermelli per provvedere al recupero in banchina del motopeschereccio e al suo trasferimento in un cantiere navale per le riparazioni. I danni per l’armatore Rum sono ingenti. L’imbarcazione, tra quelle in buone condizioni, faceva parte della flotta di diversi pescherecci. Le operazioni di recupero si sono svolte sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto Torres, attraverso il monitoraggio e la direzione di un piano di azione strategico, fino alla completa messa in sicurezza della imbarcazione e della banchina, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale. La Procura di Sassari ha aperto una inchiesta per conoscere le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

© Riproduzione riservata