Arrestato a Ossi dai carabinieri per spaccio. Un’operazione condotta dai carabinieri della stazione locale, in sinergia con i militari di Sassari e i Cacciatori che, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno notato n continuo andirivieni di persone vicino all’abitazione del sospettato.

Questi, dopo essersi fermati pochi minuti, si allontanavano velocemente. Ieri i militari sono intervenuti controllando l'uomo mentre si trovava nella propria autovettura e lo hanno trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione in casa della persona ha permesso ai militari di rinvenire circa 67 grammi di cocaina, nascosta in una piccola cassaforte, 100 grammi di marijuana, 2 piante in stato vegetativo della medesima sostanza, alcuni bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il confezionamento, 400 euro in contanti, oltre a un libro mastro con numerosi appunti che potrebbero essere serviti a rendicontare l’attività di spaccio.

I carabinieri hanno sequestrato tutto mentre l’uomo, al termine delle attività, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

