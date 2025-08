È finito in manette l’uomo che nella notte fra il 30 e il 31 luglio scorso ha danneggiato le vetrate del ristorante Scoglio Lungo, sul litorale di Porto Torres, appiccando il fuoco ad alcuni cassonetti e ad un’abitazione privata.

I carabinieri della Radiomobile della compagnia locale lo hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di incendio, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Andrea Piga, 37 anni. Prima di agire contro la struttura del ristorante, l’uomo aveva incendiato alcuni cassonetti nei pressi del distributore di carburante di viale della Libertà, dove erano intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. I militari erano intervenuti anche in via Manzoni, dove aveva innescato un ulteriore rogo, prendendo di mira il terrazzino dell’abitazione di una pensionata, distruggendo completamente un locale al cui interno si trovavano la caldaia e il quadro elettrico. La donna nel tentativo di lasciare l’appartamento privo di illuminazione, era caduta a terra procurandosi alcune lesioni non gravi.

Le indagini alla ricerca del responsabile hanno condotto i militari presso il ristorante sul Lungomare Balai, dove il malvivente aveva spaccato una vetrata di una delle porte d’ingresso, danneggiando all’interno arrredi e oggetti. Nonostante il tentativo di darsi alla fuga, nascondendosi tra gli scogli del litorale, i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato. A seguito di perquisizione lo hanno trovato in possesso di due accendini. Ulteriori accertamenti nell’abitazione hanno consentito di scoprire una pianta di marijuana dell’altezza di circa 90 centimetri e un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro.

