Aeroitalia fa dietrofront. La compagnia, dopo il vertice con il Ministro Salvini, ha deciso di ripristinare, dal 9 Agosto, i 12 voli su Alghero, da e per Roma, inizialmente cancellati.

L'annuncio, con una nota, dello stesso vettore aereo, che rimarca come siano state decisive anche le rassicurazioni ricevute dall'amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti.

Rimangono le preoccupazioni anche sui voli in continuità su Cagliari e Olbia. Com'era prevedibile, le offerte più basse risultano quelle di Aeroitalia, da Elmas per Roma e Milano, e da Olbia per Linate, ma anche Volotea dal Costa Smeralda per Roma. In attesa delle graduatorie definitive, starebbe fuori Ita. Vanno all'attacco della giunta regionale, Forza Italia e Lega.

«Siamo molto preoccupati per l'improvvisazione della Giunta su un tema così delicato come la continuità territoriale, soprattutto in un momento fondamentale per la stagione turistica'», rimarca il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci. Rincara la dose il coordinatore della Lega nell'isola, Michele Pais. '«L'assessora ai Trasporti, Manca, avrebbe dovuto convocare da tempo il Comitato Paritetico per evitare problemi inattesi».

