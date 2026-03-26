Avrebbe stuprato una donne mentre la vittima si trovava sotto l’effetto dei sonniferi: è l’accusa a carico di un 55enne che oggi, in tribunale a Sassari, il gup Gian Paolo Piana ha rinviato a giudizio per il reato di violenza sessuale.

Secondo le accuse il sassarese, convivente per un periodo della presunta parte offesa, avrebbe abusato di lei in tre occasioni, nel 2023, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica dovute all’assunzione di sonniferi che l’avevano messa in uno stato di incoscienza e quindi incapace di reagire e di dare il proprio consenso al rapporto intimo.

Il pm è Angelo Beccu, l’avvocato d’ufficio della difesa Daniele Solinas mentre Stefano Porcu assiste la parte civile.

La prima udienza del processo si terrà davanti al collegio il prossimo 20 maggio.

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