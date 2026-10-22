«Non ci fidiamo a farli entrare». Una decina di genitori, stamattina a Sassari, ha deciso di lasciar fuori i propri figli dalla scuola di via Cottoni dove, nella notte tra martedì e mercoledì, sono caduti due pannelli del controsoffitto, uno in un'aula della Primaria, l'altro in un bagnetto.

Dopo la chiusura di ieri dell'istituto la dirigente scolastica ha inviato una nota in cui comunicava che oggi, giovedì 22 ottobre, le lezioni si sarebbero svolte regolarmente. Ma alcuni padri e madri hanno fatto un'altra scelta non sentendosi rassicurati e scrivendo una lettera al sindaco in cui elencano le criticità, dalla palestra in cui cade acqua al senso di abbandono generale della struttura.

L'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna ha incontrato i genitori spiegando la situazione e confermando, come già riferito ieri, che «la scuola è sicura». E informando che il settore e l'impresa, in seguito ai vari sopralluoghi fatti, da lunedì cominceranno alcuni lavori di manutenzione. Diversi i disagi comunicati all'esponente di giunta dai parenti, a partire dall'impossibilità di non poter accedere in questi giorni ad alcuni locali, come la palestra, valvola di sfogo per l'attività motoria. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche i vigili del fuoco.





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