Un’alleanza strategica per abbattere le barriere all’accesso al credito e dare nuova energia al tessuto produttivo locale. È questo il fulcro dell’incontro pubblico “Gli strumenti del credito per il rilancio delle PMI”, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 18 nella sala riunioni “Ex Isola” di Villanova Monteleone. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Confartigianato Imprese Sassari, segna l’avvio operativo della sinergia tra Finart e Fidi Coop: un’unione di competenze pensata per offrire alle micro e piccole imprese una rete integrata di garanzie, consulenza e strumenti finanziari mirati al sostegno della liquidità, degli investimenti e dei percorsi di crescita. «In un contesto economico complesso, dove le imprese devono confrontarsi con sfide globali e mercati sempre più rigidi, la presenza fisica e il supporto consulenziale diventano elementi determinanti», sottolinea Maria Amelia Lai, presidente del Consorzio Fidi Finart.

«Confartigianato non è solo una sigla, ma un partner di prossimità che cammina al fianco dell’imprenditore. Rafforzare l’accesso al credito significa dare fiducia ai territori e alle persone: nessuna buona idea deve restare ferma per mancanza di strumenti adeguati». L’assemblea si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni, per poi entrare nel vivo con gli interventi di Maria Amelia Lai, presidente Consorzio Fidi Finart, Marco Rau, presidente Confartigianato Imprese Sassari, Gavino Sini, segretario provinciale Confartigianato Imprese Sassari e Riccardo Barbieri, direttore generale Fidi Coop.

L’incontro è rivolto a imprenditori, professionisti e operatori economici che vogliono conoscere da vicino le opportunità concrete di finanziamento agevolato e le soluzioni di garanzia pensate per rilanciare le attività locali, con un focus particolare sul comparto artigiano e sulle piccole realtà produttive delle zone interne.

