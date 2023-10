Si sposta dal Goceano al Monte Acuto "Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te". Dopo la tappa di Esporlatu, il progetto sperimentale dell'Asl di Sassari approda ad Ardara. L'appuntamento è in programma per sabato 21 ottobre.

«A bordo dei mezzi della Asl di Sassari, la popolazione verrà sottoposta a visita e valutazione del diabetologo e cardiologo per lo screening cardio-metabolico, del ginecologo per screening ginecologico-ostetrico mirato alla valutazione di problematiche inserenti le algie pelviche croniche, malattie sessualmente trasmesse, gravidanza e menopausa, alla visita del pneumologo per lo screening delle malattie respiratorie croniche - si legge in una nota dell'Asl -. Saranno le amministrazioni comunali, sulla base di criteri di reclutamento della popolazione stabilite dalla Asl, a convocare i cittadini».

