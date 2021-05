Via libera del consiglio comunale al progetto di forestazione del Comune di Porto Torres beneficiario di un finanziamento regionale di 231mila euro, nell'ambito del "Programma di ripartizione di 4 milioni di euro in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”.

A questi si aggiungono economie dalle precedenti annualità per circa 257mila euro. Sono 42 gli operatori che verranno assunti per interventi affidati alla Multiservizi nelle aree interessate, alcune di proprietà del Consorzio industriale, cantieri che comprendono via dell'Asfodelo, via Libero Grassi, via Falcone e Borsellino, parco Baden Powell, per proseguire nelle vie Gramsci, via Balai, via Pirandello, e parte di via Gobetti, via Pascoli e Area "55".

In via dell'Asfodelo si prevede una riqualificazione con il fine di restituire alla comunità circostante la fruibilità di un’area verde per un uso ricreativo. In futuro l’amministrazione si propone di rendere l’area funzionale anche dal punto di vista didattico, con la realizzazione di un percorso botanico e la realizzazione di spazi arredati per effettuare lezioni di educazione ambientale all’aperto.

Sul lato destro del parco Baden-Powell vi è un “Parco a quattro zampe” di circa 1 ettaro, cui l’amministrazione intende effettuare un ampliamento sul triangolo di superficie che costeggia con l’inizio di via Tramontana e una parte della Sp8. Infine nell’'area 55, estesa quasi 2 ettari si procederà con la pulizia e lo sfalcio dell’erba, oltre alla manutenzione della staccionata.

Il servizio, della durata di 8 mesi, prevede l’avvio con un primo gruppo di lavoro che nei primi 4 mesi sarà costituito da una squadra di 11 lavoratori, composto da un capocantiere, un autista, tre giardinieri e sei operai generici.

A settembre verrà avviato un secondo gruppo composto da due capocantiere, un autista, un muratore, 15 giardinieri e 12 operai generici.

