I vertici di Eni rispondono positivamente all’invito a partecipare ad una seduta dell’assemblea civica di Porto Torres, come richiesto dal presidente del consiglio comunale Franco Satta. L’obbiettivo è offrire un quadro aggiornato delle attività svolte dalla multinazionale nell’area industriale e nel sito di interesse nazionale dove sono in corso le bonifiche, con riferimento a tutti i punti all’ordine del giorno indicati dall’amministrazione comunale.

Al centro dell’incontro la dismissione degli impianti e lo stato delle opere di risanamento del sito, comprese le prospettive della piattaforma di trattamento, oltre al futuro piano industriale dello stabilimento industriale e la politica energetica.

«Dal momento che, tuttavia, quello di Porto Torres è un sito societario di Eni, nel quale come è noto operano diverse aziende del gruppo», comunicano i dirigenti Eni, tramite il legale Francesco Manna, «potrebbe risultare utile una breve riunione preliminare, anche in modalità video call, per definire più specificatamente i tempi e le modalità della seduta con la nostra delegazione».

