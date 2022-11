Tutto pronto per l’evento dal titolo “Verso Fertilia” in programma sabato 19 e domenica 20 novembre nella borgata alle porte di Alghero. Una iniziativa promossa dall’associazione Egea – Una Luce sulla Memoria, in collaborazione con il Comitato di Quartiere, il Centro Commerciale Naturale, il Comitato Festeggiamenti San Marco e l’E.GI.S. Due giorni di dibattiti su tradizioni e culture, momenti di spettacolo e musicali.

I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa organizzata di fronte al vecchio cinema-teatro, uno dei simboli della borgata. Fra gli ospiti oltre ai rappresentanti del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, ci saranno i tre presidenti dei Consigli regionali di Sardegna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Michele Pais, Roberto Ciambetti e Mauro Piero Zanin, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Si inizia il 19 novembre con la posa di una corona di fiori presso il parco che l’Amministrazione comunale di Alghero ha recentemente voluto intitolare a Norma Cossetto. Quindi alle 11.30, alla sala convegni allestita in via Pola a Fertilia, si terrà la presentazione del libro “La Bambina con la Valigia” alla presenza delle autrici Egea Haffner e Gigliola Alvisi, e degli studenti di alcuni istituti scolastici cittadini. Nel pomeriggio, con inizio alle 15.45, si terrà un incontro di presentazione del Presidio della Cultura Giuliana – Ferrarese-Venerta, denominato “Fertiliae – Domus Omnium” recentemente costituito nella borgata, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni delle regioni da cui sono giunti a Fertilia gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, i coloni Ferraresi e Veneti e tante altre famiglie da diverse aree d’Italia e del Mediterraneo. A partire dalle 17 sarà la volta di Go20/25, (Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025). Si tratta di un’importante occasione per affrontare il tema del superamento delle divisioni partendo dall’esperienza di Gorizia e Nova Gorica, attraverso il racconto diretto di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.

Tradizioni e culture protagoniste con “La Viecia Batana”, emblema del legame con il mare e le tradizioni di un popolo, argomento che verrà affrontato partendo dall’esperienza dell’Ecomuseo della Batana di Rovigno (iscritto nei Registri UNESCO), attraverso il racconto di Nives Giuricin, direttrice dell’Ecomuseo e di David Modrusan, vice sindaco di Rovigno (Istria, Croazia). Poi le lingue perdute (il dialetto Istrioto, il Rovignese e le altre lingue a rischio di estinzione) che saranno introdotte grazie a Paolo Demarin, presidente della Comunità Italiana di Sissano (Istria). In ultimo, spazio al cibo come presidio di identità. Verrà illustrata l’esperienza della Proloco di Arborea, grazie alla presenza del presidente Paolo Sanneris, con Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna, Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Pietro Esposito, direttore della Camera di Commercio di Sassari. Al termine della manifestazione verrà assegnato il Premio “Fertilia – Città dell’inclusione” con dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti per la loro aderenza ai valori dell’inclusione e della resilienza e per il mantenimento della cultura e dell’identità di una comunità oppure per aver operato per valorizzare Fertilia e la sua comunità. La manifestazione si concluderà con la proiezione di un filmato che ripercorre la storia di Fertilia, realizzato dal Roberto Barbieri in collaborazione con la Società Umanitaria – Cineteca Sarda e con l’E.GI.S. di Fertilia, in cui compaiono immagini d’epoca e testimonianze di alcuni abitanti di Fertilia, provenienti da varie tradizioni culturali.

Domenica 20 novembre invece, a partire dalle 16.45 la storia della S.S. Fertilia, “Una Squadra, Una Famiglia, Una Comunità”. All’incontro sono invitati tutti coloro che hanno giocato, che sono stati dirigenti o semplicemente appassionati e tifosi di una squadra che si è distinta per i brillanti risultati sportivi ma anche per il rispetto dei valori di sportività e di lealtà. Al termine della proiezione e del dibattito con i protagonisti delle varie epoche, ci sarà una serata in musica con i “Los Amics della Muraglia”.

