Una piantagione di cannabis sativa, composta da oltre 100 piante: è quanto hanno scoperto i carabinieri nelle campagne di Bultei. La coltivazione, su tre filari, presentava già numerose infiorescenze.

In azione i militari della stazione locale, con il supporto di una squadra dei cacciatori di Sardegna di Abbasanta e di elicotteristi del 10° Nec di Olbia, impegnati in un servizio di controllo e monitoraggio di una zona rurale particolarmente favorevole a questo tipo di coltivazioni.

Dopo alcuni giorni di osservazione, nel pomeriggio di ieri i militari hanno sorpreso un allevatore 50enne del posto mentre, nel terreno di famiglia, si occupava della piantagione innaffiandola attraverso un sistema di irrigazione artigianale.

Le piante, sottoposte a un primo esame, hanno dato esito positivo al THC e sono state sottoposte a sequestro.

Nella mattinata odierna, su disposizione dell’autorità giudiziaria, saranno effettuati ulteriori accertamenti qualitativi su alcuni campioni della sostanza, da parte del RIS di Cagliari.

Il 50enne, sul cui conto gravano alcuni precedenti di Polizia, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Nuoro.

(Unioneonline)

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