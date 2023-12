Le prime burrasche invernali e il forte vento hanno messo a dura prova il sistema dei collegamenti marittimi nel nord ovest della Sardegna. Il punto massimo si è registrato questa mattina nello scalo marittimo di Porto Torres, dove a causa del maltempo il porto turritano è rimasto deserto.

In giornata non si registrano traghetti in arrivo o in partenza. Cancellata la corsa della nave merci della compagnia Grimaldi, l’eurocargo Sicilia, proveniente dallo scalo di Genova. Le raffiche di vento con mare forza otto e onde alte fino a sette metri hanno sconsigliato la navigazione. Il traghetto della compagnia Tirrenia diretto a Porto Torres è stato dirottato nel porto di Olbia. Il cambio di rotta era stato programmato nella giornata di ieri, giovedì 21 dicembre, a causa del maltempo.

Domani, sabato 23 dicembre, è previsto un ritardo notevole dell’arrivo delle navi Cruise Barcellona e Cruise Roma di Grimaldi Lines provenienti dagli scali di Civitavecchia e Barcellona.

