"Vela e solidarietà". Lo Yacht club Alghero organizza per giovedì 13 agosto una raccolta sangue estiva in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’Ospedale Civile.

Dalle 8 alle 12, nella sede del club velico, in via Catardi, al Porto, sarà presente l’equipe medica dell’Avis pronta ad accogliere quanti vorranno compiere questo importante gesto salvavita.

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