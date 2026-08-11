11 agosto 2026 alle 16:38
Vela e solidarietà ad AlgheroLo Yacht club organizza per giovedì 13 agosto una raccolta sangue estiva in collaborazione con il centro trasfusionale dell’Ospedale Civile
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"Vela e solidarietà". Lo Yacht club Alghero organizza per giovedì 13 agosto una raccolta sangue estiva in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’Ospedale Civile.
Dalle 8 alle 12, nella sede del club velico, in via Catardi, al Porto, sarà presente l’equipe medica dell’Avis pronta ad accogliere quanti vorranno compiere questo importante gesto salvavita.
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