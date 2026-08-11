Imbarcazione cade da un'autovettura in via della Mercede a Sassari.

Secondo una prima ricostruzione, il natante si è ribaltato subito dopo la curva di viale Porto Torres intorno alle 15 di oggi.

Non si registrano per fortuna feriti. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

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