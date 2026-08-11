l’incidente
11 agosto 2026 alle 16:05aggiornato il 11 agosto 2026 alle 16:05
Sassari, gommone si ribalta in via della Mercede: interviene la polizia localeSecondo una prima ricostruzione, il natante si è capovolto subito dopo la curva di viale Porto Torres
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Imbarcazione cade da un'autovettura in via della Mercede a Sassari.
Secondo una prima ricostruzione, il natante si è ribaltato subito dopo la curva di viale Porto Torres intorno alle 15 di oggi.
Non si registrano per fortuna feriti. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.
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