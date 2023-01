L'amministrazione comunale di Bono, in testa il sindaco Michele Solinas, ha incontrato, nella Sala consiliare, i componenti delle varie categorie: associazioni, partite IVA, hobbisti e semplici cittadini, per promuovere un progetto che intende valorizzare il territorio non solo da un punto di vista culturale ma con una particolare attenzione ai prodotti enogastronomici e all’artigianato locale.

Una riunione che si è chiusa con un esito positivo: la sagra si svolgerà l'ultimo fine settimana di aprile in concomitanza con “Sa die de sa Sardigna”. L'obiettivo, spiegano dal comune, è «dare il giusto merito e rilievo alla figura di Giovanni Maria Angioy, patriota di cui Bono si onora di aver dato i natali».

All'interno delle varie categorie sono stati individuati i rappresentanti che andranno a formare, con l'amministrazione, una cabina di regia, che avrà il compito di coordinare, organizzare e garantire la buona riuscita dell'evento. Consapevoli che è un progetto che comporta impegno e lavoro, è stata fissata la data del 30 gennaio come data ultima per registrare l'adesione delle varie parti con il versamento di una cauzione, a garanzia dell'impegno preso.

«Con l'auspicio che anche Bono possa aprirsi ad una più ampia prospettiva di mercato e di diffusione della propria cultura e tradizione, certa che “l'unione fa la forza” questa amministrazione augura a tutti buon lavoro», concludono gli amministratori.

© Riproduzione riservata