Valledoria, travolta mentre attraversa la strada: grave una donnaUn’anziana di 83 anni investita da un’auto è stata soccorsa con l’elicottero e portata in ospedale in codice rosso
Travolta da un'auto mentre attraversava la strada, una donna di 83 anni è stata trasferita con l'elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso.
L'incidente giovedì mattina nel centro di Valledoria, in corso Europa, poco dopo le 13, quando la pensionata si accingeva ad attraversare a piedi la carreggiata.
L’anziana è stata investita da una vettura condotta da una donna. Sul luogo dell'incidente gli uomini della Polizia locale del paese, insieme ai carabinieri della stazione locale, in servizio per attività di controllo nelle territorio comunale.
L'impatto è stato violento, la donna di 83 anni è stata sbalza di qualche metro prima di finire a terra.
Vista la dinamica e per motivi precauzionali, l'anziana dopo le prime cure è stata trasferita a bordo dell'elisoccorso del 118 all'ospedale civile di Sassari.
Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.