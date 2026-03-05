Il Comune di Valledoria con un investimento complessivo di oltre 100.000 euro, di cui 40.000 euro ottenuti grazie all’aggiudicazione di un bando regionale e 60.000 euro dal bilancio comunale, ha completato la riqualificazione del parco urbano in località Imbarcadero, presso la foce del Coghinas. Dopo un’importante opera di pulizia dell’intera area, oggi il sito è finalmente attrattivo e pienamente fruibile per attività sportive, ambientali e turistiche, oltre che per eventi organizzati principalmente dall’amministrazione comunale che negli anni ha ospitato artisti ed autori quali Mogol, Avion Travel, Eugenio Finardi, Beppe Severgnini, Matteo Mancuso, Daria Bignardi. L’intervento ha previsto opere di urbanizzazione, la messa a dimora di piante autoctone, il livellamento del terreno con impianto di irrigazione, camminamenti con materiale drenante, panche per il ristoro e la fontanella con strutture per attività ginniche. «Fin dall’inizio del mandato abbiamo dimostrato grande sensibilità verso quest’area, sito di interesse comunitario, valorizzandola come punto identitario e autentico del nostro Comune», ha detto il sindaco Marco Muretti «In questa direzione, abbiamo già destinato 800.000 euro per un intervento più ampio con progetto esecutivo in fase di definizione, che prevedela sistemazione delle aree di accesso, la realizzazione di uno scivolo di alaggio per piccoli natanti, pontili galleggianti per l’ormeggio e la piattaforma galleggiante a uso ricreativo e turistico.

