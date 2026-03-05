Dopo lunghi mesi di part-time, il servizio di Cardiologia torna H24 all’ospedale Civile di Alghero. <Una notizia straordinaria per la città e per tutto il territorio>. A sottolinearlo è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, commentando la disposizione della direzione sanitaria della Asl di Sassari che prevede l’organizzazione del servizio cardiologico sulle 24 ore nel presidio ospedaliero algherese. <Era una delle emergenze ereditate che ora trova una soluzione con l’arrivo di due nuove cardiologhe che prendono servizio all’ospedale Civile - afferma Di Nolfo - e grazie alla disponibilità di tutto il personale, a cui va il mio plauso>. Secondo il consigliere regionale, garantire la cardiologia attiva giorno e notte rappresenta un passo concreto nel rafforzamento dei servizi sanitari. <Significa migliorare la capacità dell’ospedale di rispondere alle emergenze e assicurare maggiore tutela a cittadine e cittadini. È un passo avanti significativo che va nella direzione che da tempo stiamo chiedendo: potenziare i servizi e restituire centralità all’ospedale di Alghero>. Di Nolfo inserisce il provvedimento in un percorso più ampio di rafforzamento della sanità locale. <Negli ultimi mesi si stanno costruendo tassello dopo tassello condizioni nuove per il nostro presidio ospedaliero. L’obiettivo comune è quello di rendere l’ospedale civile sempre più solido e capace di rispondere ai bisogni di salute di tutto il territorio, senza costringere i cittadini a spostamenti>.

