Il Campo largo si ricompatta, con il Movimento 5 Stelle che sarà presente col suo simbolo a sostegno della candidatura bis di Massimo Mulas a sindaco della città di Porto Torres. Lo ha confermato Gavino Arru, esponente del gruppo provinciale dei pentastellati di Sassari, intervenuto ieri sera, mercoledì 4 marzo, presso la sede cittadina del Partito Democratico che ha visto riuniti i rappresentanti e i segretari delle forze politiche che compongono la coalizione di centrosinistra – Pd, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Europa Verde e Avs, Progressisti, Partito Socialista, +Europa, – insieme alla lista autonomista Porto Torres Avanti.

Resteranno fuori i dissidenti del M5s che sarebbero al lavoro per presentare una lista insieme a Sinistra Futura e a guidare la formazione tra gli ex grillini ci potrebbe essere Loredana De Marco, già presidente del consiglio nella precednete amministrazione Wheeler.

In questo quadro politico, la presenza dei 5 Stelle nel campo largo è considerata fondamentale per rafforzare la coalizione a sostegno del sindaco Mulas, una occasione colta dal movimento autonomista Porto Torres Avanti che ha avanzato la proposta di aprire alla possibilità di unire le forze con i pentastellati, mettendo a disposizione uno spazio di candidatura condiviso all’interno della loro lista per rafforzare la coalizione e il progetto politico aperto anche alle forze autonomiste.

Dall’incontro è emersa la volontà di proseguire nel segno della continuità amministrativa, presentando alla città il lavoro svolto in questi cinque anni e le prospettive per il prossimo mandato. Le liste sono ormai pronte a scendere in campo per la campagna elettorale.

Nel corso della riunione si è discusso delle disponibilità di uomini e donne pronti a contribuire al progetto politico della coalizione, definendo anche i tempi per la presentazione ufficiale delle liste che sosterranno Mulas. Sul fronte della nuova coalizione civica identitaria costituita a Porto Torres in vista delle prossime comunali, composta da Sardegna al Centro, Sardegna Vera, espressioni del progetto regionale Sardegna al Centro 20Venti, e il Partito Sardo d’Azione di Porto Torres, la candidatura a sindaca di Sara Dettori ha accolto il consenso dei social, con attestati di stima bipartisan, fuori e dentro il mondo politico locale.

In attesa che il centrodestra ufficializzi il nome del candidato o della candidata alla fascia tricolore, si apre la sfida tra i due aspiranti alla guida del governo cittadino, a circa tre mesi dall’appuntamento elettorale.

