Colpito da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto è finito fuori strada altre vetture parcheggiate. L’episodio è successo a Ossi nel primo pomeriggio per fortuna senza ulteriori gravi conseguenze. L’uomo, 63 anni di Ossi, è stato immediatamente assistito dall’equipe medica intervenuta sul posto con l’elisoccorso Areus.

Il 63enne non ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito con l’ambulanza del 118 al Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La notizia ha raggiunto immediatamente il centro urbano del paese.

A tranquillizzare la popolazione locale il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu: «Rassicuro tutti che non è accaduto niente di grave – ha detto il primo cittadino – c’è stata una persona che ha avuto un malore alla guida dell’automobile senza che però ci fosse nessun altro ferito. Questa persona sta bene, è vigile ed è stata fatta accompagnare in ambulanza a Sassari per fare degli accertamenti».

