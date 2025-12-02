È finito in manette un uomo trovato in possesso di oltre un etto di marijuana, durante i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Sassari.

È successo nel corso della serata di sabato 29 novembre, a Valledoria, durante i servizi di controllo della circolazione stradale e alla prevenzione dei reati che impegna i militari dell’arma il fine settimana.

I carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel posto di controllo i militari hanno fermato un’auto con a bordo l’uomo che viaggiava in qualità di passeggero.

Alla vista dei militari ha manifestato evidenti segni di nervosismo e insofferenza, atteggiamento che ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche.

A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente infiorescenze di marijuana, del peso complessivo di circa 100 grammi, e di un ulteriore involucro in cellophane contenente circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, entrambi ben occultati sulla persona.

Le attività d’indagine sono state quindi estese a un immobile risultato nella disponibilità dell’uomo e nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, nascosti ad arte all’interno di un’intercapedine ricavata nel controsoffitto del locale dei servizi igienici. La sostanza stupefacente e gli strumenti utilizzati per la pesatura sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

