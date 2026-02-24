Morto a distanza di 9 mesi dall’aggressione. Non ce l’ha fatta Arnaldo Sergio Serra, colpito a Sassari nella notte del 28 maggio in via Kennedy nel quartiere di Latte Dolce. Il 46enne ha perso la vita al Mater Olbia dove si trovava da tempo ricoverato in gravi condizioni.

Secondo la ricostruzione fatta al tempo, l’uomo aveva avuto un alterco con un 45enne e, dalle parole, si era presto passati ai fatti. Serra era poi caduto a terra sbattendo con violenza la testa e perdendo i sensi.

L’indagine era stata condotta dagli agenti della polizia locale e per il 45enne, presentatosi poco dopo l’episodio coi legali dalle forze dell’ordine, era arrivata l’accusa di tentato omicidio.

