Diventa operativo il nuovo acquedotto al servizio di Putifigari. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica che prenderà il posto delle vecchie tubature soggette a continue rotture grazie a un investimento di circa 740 mila euro per la sostituzione integrale del tratto più critico di circa 4,5 chilometri. Questa mattina, martedì 24 febbraio, i tecnici di Abbanoa hanno in programma la seconda connessione della nuova condotta adduttrice. Un primo collegamento era stato effettuato due settimane fa per non creare eccessivi disservizi durante le manovre di disconnessione delle vecchie tubature e collegamento delle nuove. Per l’esecuzione dei lavori, infatti, dalle 9 occorrerà interrompere il flusso idrico al centro abitato di Putifigari, fino al termine dell’intervento, stimato per le 19. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Il Comune di Putifigari è stato fino a oggi alimentato attraverso una derivazione dalla rete di distribuzione del comune di Villanova Monteleone, un ramo secondario, lungo circa 8 chilometri derivato dalla linea di adduzione principale che trae origine dall’impianto di potabilizzazione “Temo”. Con il lavoro in corso sono stati sostituiti circa 4,5 chilometri della vecchia condotta. Grazie a questo intervento viene eliminata la dipendenza del Comune di Putifigari dalle oscillazioni di pressione dovute al collegamento con la rete di Villanova: la diramazione inizia infatti da un partitore in pressione, posizionato lungo la condotta proveniente dalla vasca di Monte Minerva, eliminando l’asservimento alla rete distributrice di Villanova.

