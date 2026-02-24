La Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato un uomo per il reato di ricettazione dopo averlo trovato nei pressi di un'auto rubata e in possesso delle chiavi della stessa vettura. 

In una successiva perquisizione presso la sua abitazione, i poliziotti hanno trovati altri beni di proprietà altrui, tra cui una moto di cui era stato appena denunciato il furto.

I mezzi sono stati restituiti ai proprietari, mentre per l’uomo è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

