Sassari, auto e moto rubate: una denunciaUn uomo nei guai per ricettazione dopo un controllo della Polizia
La Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato un uomo per il reato di ricettazione dopo averlo trovato nei pressi di un'auto rubata e in possesso delle chiavi della stessa vettura.
In una successiva perquisizione presso la sua abitazione, i poliziotti hanno trovati altri beni di proprietà altrui, tra cui una moto di cui era stato appena denunciato il furto.
I mezzi sono stati restituiti ai proprietari, mentre per l’uomo è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)