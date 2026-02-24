«Intervento andato bene. Grazie per i tanti messaggi e per il solito calore»: con un post su Instagram Achille Polonara ha rassicurato sul buon esito dell'ultimo intervento necessario per completare la delicata fase del trapianto di midollo e delle cure per combattere la leucemia mieloide acuta.

L'ala della Dinamo ha spiegato: «L'intervento serve per chiudere un buchetto nel cuore e si chiama ombrellino. Una passeggiata dopo quello che ho passato".

Prossimo passo: ottenere il via libera dei medici per riprendere gli allenamenti con la squadra sassarese. nel frattempo Polonara è stato riabbracciato dal palaSerradimigni qualche settimana fa ed è stato anche la guest star a Torino della Final 8 di Coppa Italia.

© Riproduzione riservata