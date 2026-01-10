Fermato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo a Usini lo scorso giovedì quando i carabinieri sono intervenuti su richiesta di un commerciante che denunciava di aver ricevuto minacce da una persona armata di pistola, entrata nel suo negozio con il volto coperto da un passamontagna e un cappuccio.

I militari hanno presto appurato che la vittima era già stato intimidita a dicembre e in quella occasione l’uomo l'aveva minacciata la mostrando una pistola che teneva sotto il giubbino.

I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile: durante una perquisizione nella sua abitazione hanno trovato una pistola risultata essere una scacciacani completa di munizioni, un coltello, un passamontagna e varie munizioni.

Il tutto è stato sequestrato mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

A effettuare l’intervento sono stati i carabinieri della stazione del paese con il supporto dei colleghi delle squadre operative di supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari.

