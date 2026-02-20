Con una assemblea pubblica il Comune di Usini ha avviato la Comunità energetica rinnovabile. È stato un evento molto partecipato da cittadini particolarmente interessati che, hanno fatto diverse domande al fine di chiarire aspetti abbastanza complessi.

Tutti i presenti hanno manifestato grande partecipazione ed entusiasmo nel voler entrare a far parte del Cer Comunale, sia come produttori che come consumatori.

Tale avvio è stato preceduto dalle azioni che l’amministrazione comunale ha avviato per aderire a una Fondazione nell’intenzione di procedere con le azioni occorrenti mirate ad aderire come Comune fondatore.

L’Ente ha provveduto poi a completare ogni azione necessaria sino alla delibera consiliare mirata proprio all’adesione. Della CEr comunale potranno entrare a farne parte tutti i cittadini, associazioni e le piccole e medie imprese interessati sia come produttori che consumatori di energia attraverso una semplice procedura di accesso con una piattaforma digitale dedicata. Per entrare nel sistema sarà sufficiente inquadrate il QR code presente in una foto allegata senza alcun costo.

