Sassari, spaccia eroina nel centro storico: 30enne in arrestoL’uomo è stato trovato in possesso di 40 grammi di eroina e diverse migliaia di euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un 30enne extracomunitario è stato scoperto ieri a Sassari, nella zona di San Donato, dagli agenti della polizia locale nel corso di una cessione di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti ha tentato di dileguarsi ma è stato però fermato nei vicoli del centro storico.
La perquisizione dell’uomo, incensurato, ha portato al rinvenimento di 40 grammi di eroina. L’ispezione nell’abitazione dell’indagato ha rivelato la presenza di una somma di diverse migliaia di euro.
Oggi il 30enne è stato condotto in tribunale per l’udienza di convalida, difesa affidata all’avvocato Giuseppe Onorato.
Il pm Paolo Piras ha sollecitato il carcere per la persona, mentre il giudice Antonio Spanu ha disposto invece gli arresti domiciliari.