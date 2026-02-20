Hard techno internazionale a Ossi con Enjoy Parade 2026Per la prima volta in Sardegna la DJ B.UNQ!
Il Blu Star Disco di Ossi ospita il secondo appuntamento della Club Edition di Enjoy Parade 2026. Sabato 28 febbraio l'after show ufficiale di “Assazzende e Buffende”, lo storico giro delle cantine che anima il centro del paese, avrà come protagonisti due DJ dell'hard techno internazionale.
Per la prima volta in Sardegna arriva B.UNQ!, DJ e producer attiva dal 2007 e tra i nomi più solidi della hard techno europea. I suoi set ad altissima intensità l’hanno portata sui palchi di festival come Boomtown Fair, Imagination Festival e Apokalypsa, oltre che nei club di Giappone, Regno Unito, Spagna e numerosi paesi del circuito techno. Il suo stile è diretto, potente, senza compromessi: una pressione sonora costante che trasforma la pista in un’esperienza fisica e immersiva.
Accanto a lei salirà in consolle Mat Weasel Busters, figura storica della rave culture europea e tra i pionieri della scena hard rave internazionale. Con oltre vent’anni di carriera nei festival e nei club di tutto il mondo, il suo nome è legato a un approccio libero e senza schemi che attraversa hard techno, gabber, hardtek, hardstyle e UK hardcore. Un artista che ha contribuito a definire l’energia e l’estetica di un’intera generazione di dancefloor.