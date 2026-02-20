Il Blu Star Disco di Ossi ospita il secondo appuntamento della Club Edition di Enjoy Parade 2026. Sabato 28 febbraio l'after show ufficiale di “Assazzende e Buffende”, lo storico giro delle cantine che anima il centro del paese, avrà come protagonisti due DJ dell'hard techno internazionale.

Per la prima volta in Sardegna arriva B.UNQ!, DJ e producer attiva dal 2007 e tra i nomi più solidi della hard techno europea. I suoi set ad altissima intensità l’hanno portata sui palchi di festival come Boomtown Fair, Imagination Festival e Apokalypsa, oltre che nei club di Giappone, Regno Unito, Spagna e numerosi paesi del circuito techno. Il suo stile è diretto, potente, senza compromessi: una pressione sonora costante che trasforma la pista in un’esperienza fisica e immersiva.

Accanto a lei salirà in consolle Mat Weasel Busters, figura storica della rave culture europea e tra i pionieri della scena hard rave internazionale. Con oltre vent’anni di carriera nei festival e nei club di tutto il mondo, il suo nome è legato a un approccio libero e senza schemi che attraversa hard techno, gabber, hardtek, hardstyle e UK hardcore. Un artista che ha contribuito a definire l’energia e l’estetica di un’intera generazione di dancefloor.

© Riproduzione riservata