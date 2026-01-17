Quando si tratta di aiutare un popolo in difficoltà la comunità di Uri risponde. Così è stato per l’iniziativa “Natale solidale –aiutaci ad aiutare il Libano”, una risposta positiva all’invito giunto dalla Brigata Sassari, chiamata ad operare nei prossimi mesi in un’operazione internazionale di pace in Libano, dove seguirà una missione umanitaria, che sarà condotta dagli stessi militari, grazie anche all’aiuto giunto dai cittadini di Uri.

Un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento delle famiglie, delle attività commerciali e delle associazioni locali, insieme alla parrocchia Nostra Signora della Pazienza, all’Istituto Comprensivo Ittiri-Usini-Uri con i plessi di Uri, all’asilo nido comunale “Piccoli passi” e al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione della Sardegna, e che ha consentito la raccolta di un numero consistente di pacchi.

All’interno, beni alimentari, farmaci e materiale didattico, ma anche caramelle, pensate per i bambini che vivono una situazione di guerra e difficoltà. Il materiale raccolto è stato consegnato dal sindaco Matteo Emanuele Dettori e dall’assessore ai Servizi sociali e Pubblica istruzione Elisabetta Cirroni.

«Vedere una risposta così importante dalla nostra comunità ci riempie di gioia dopo l’importante risultato conseguito nelle scuole lo scorso 18 dicembre, dove i nostri studenti e bambini hanno materialmente dato la possibilità ad un loro compagnetto libanese di studiare, oggi si materializza l’aiuto concreto dei più adulti e delle nostre attività, lasciando in buonissime e sicure mani quanto raccolto», ha detto il primo cittadino.

Gli aiuti saranno trasportati in Libano dai militari del 152º Reggimento della Brigata Sassari, garantendo così una consegna diretta e sicura del materiale raccolto. «Questo è il frutto di un’importante collaborazione con i Sassarini – prosegue il sindaco – nata già nel 2018, ai quali auguriamo un buon lavoro in uno scenario internazionale assai critico, sicuri che la loro presenza farà la differenza».

