Uri, il Comune attiva il servizio di facilitazione digitaleI colloqui si svolgeranno il 19 gennaio dalle ore 9.30
Il Comune di Uri attiva il servizio di facilitazione digitale. La società aggiudicataria del servizio avvierà dei colloqui conoscitivi finalizzati alla selezione della figura del Facilitatore Digitale. Il servizio attivo già dai prossimi giorni si svolgerà in presenza per 25 ore settimanali, nei locali della biblioteca comunale di Uri.
I requisiti richiesti sono il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, età massima 35 anni. Inoltre si richiedono competenze informatiche di base, conoscenza del pacchetto Office, nell’utilizzo dei social media oltre ad una base di grafica digitale.
I colloqui si svolgeranno il 19 gennaio dalle ore 9.30 nell’aula consiliare del Comune di Uri. Lo sportello è rivolto a tutti coloro che necessitano di informazioni sui servizi comunali, di assistenza nell’utilizzo degli strumenti digitali e di orientamento verso gli uffici competenti.Il servizio offre supporto a numerosi cittadini per l’avvio e il completamento di diverse procedure informatiche, come la creazione dello Spid.