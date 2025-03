«Ogni percorso inizia con una scelta»: questo lo slogan per le Giornate di orientamento universitario dell’ateneo di Sassari, in programma giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 nel polo bionaturalistico di Piandanna. Rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori della Sardegna, l’evento consente di prendere visione dell’ampia offerta formativa dell’Ateneo e ricevere un supporto concreto nella scelta del proprio futuro accademico. Già 3.500 le adesioni dagli istituti della provincia.

Docenti e studenti guideranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio alla scoperta dei 10 dipartimenti dell’Università di Sassari e dei relativi corsi di laurea: 62 in tutto tra triennali e magistrali, area umanistica, scientifica e sanitaria, inclusi 7 corsi internazionali. Saranno presenti anche stand informativi sui servizi agli studenti e si terranno incontri dedicati per approfondire ogni percorso accademico.

Il ricchissimo programma di attività pratiche prevede seminari e laboratori. Il Magnifico Rettore Gavino Mariotti compirà un giro inaugurale degli stand venerdì alle 10.30.

Ci sarà inoltre l'opportunità di visitare gli spazi informativi dell'Ersu, dell'Accademia di Belle arti "M. Sironi", del Conservatorio di musica "L. Canepa", del Comune di Sassari e di altri enti e istituzioni.

