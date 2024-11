A Sassari due persone arrestate dai carabinieri.

Nel primo caso a finire in manette è stata una donna che in un bar del centro storico, approfittando della disattenzione della proprietaria, le ha rubato una borsetta con all’interno portafogli e carta di credito. La donna si è poi rivolta a una pattuglia in servizio a Sassari Vecchia e ha denunciato l’accaduto. I militari, ricevuta la descrizione della sospettata, sono riusciti a ritrovarla poco dopo e, in seguito alla perquisizione, hanno verificato che portava con sé la borsa appena trafugata e, per questo motivo, l’hanno arrestata con l’accusa di furto con destrezza.

L’altro fermo risale all’8 novembre scorso e ha visto il coinvolgimento di un uomo che, nonostante avesse ricevuto la misura degli arresti domiciliari, passeggiava per le vie del centro. I carabinieri lo hanno quindi bloccato per evasione e, così come la presunta ladra, è finito a Bancali in attesa di giudizio.

