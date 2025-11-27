Oggi gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo 2 Don Antonio Sanna hanno partecipato ad un’importante attività di educazione ambientale organizzata dal Comune di Stintino insieme alla referente locale di Plastic Free, Marialuisa Vallebella.

Dopo un momento di formazione sulla tutela dell’ambiente, i ragazzi sono stati impegnati in una pulizia ecologica nella pineta vicino alla scuola, raccogliendo rifiuti e contribuendo in modo concreto alla salvaguardia del loro territorio. Un lavoro che coinvolge gli studenti, gli insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa di cura e rispetto per l’ambiente

. Per la sindaca Rita Vallebella: «L’impegno dei nostri giovani dimostra quanto sia forte il senso di comunità a Stintino. Ogni gesto di cura verso il territorio è un passo verso un futuro più pulito.»con questa iniziativa Stintino si conferma come uno dei comuni tra i più attivi nella tutela del decoro urbano e nella educazione ambientale verso le nuove generazioni».

© Riproduzione riservata