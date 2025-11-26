Niente più servizio di raccolta degli indumenti usati nel comune di Bono. Troppi incivili e trasgressori delle norme che regolano il conferimento. La ditta Ecotessile che opera per conto dell'Ente ha comunicato all’amministrazione comunale la volontà di interrompere in via definitiva il servizio di raccolta degli indumenti usati, una decisione maturata a causa delle oggettive difficoltà a gestire l’attività in maniera efficiente. Troppe volte il conferimento non risultava conforme alla raccolta e veniva svolto con modalità differenti da quelle consentite.

In diversi casi la ditta si è trovata di fronte a situazioni di abbandono degli indumenti in prossimità dei cassonetti quando gli stessi si mostravano pieni. «A nulla sono serviti i continui richiami a conferire con le modalità indicate dalla ditta», spiega l’amministrazione comunale, «dispiace che per colpa di pochi si interrompa un servizio che si era rivelato utilissimo».

D’ora in poi la raccolta degli abiti usati avverrà nei modi e nelle forme stabilite dal servizio di raccolta dei rifiuti.

«Invitiamo e diffidiamo al contempo chiunque ad abbandonare indumenti dove fino a pochi giorni fa erano allocati i cassonetti», aggiunge l’amministrazione, «eventuali trasgressori verranno perseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente sull’abbandono dei rifiuti».

