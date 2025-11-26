La Sacra reliquia di Santa Rita, proveniente da Cascia, arriverà nel comune di Ittiri il prossimo primo dicembre. A comunicarlo alla comunità parrocchiale e a tutti i fedeli è il parroco don Luigi Usai insieme all’associazione Santa Rita di Ittiri. L’evento è in programma lunedì alle ore 16 a Ittiri, dopo un momento di accoglienza all'ingresso di del paese, incrocio tra via IV Novembre e corso Vittorio Emanuele. Di seguito è prevista la processione in automobile per le vie del paese, con sosta nelle chiese urbane, - Madonna del Carmelo, parrocchia di San Pietro in vincoli e chiesa di Monserrato - fino alla parrocchia di San Francesco, dove verrà celebrata la Messa Solenne. La Sacra Reliquia di Santa Rita sarà esposta, nell'altare della chiesa di San Francesco, alla venerazione dei fedeli, dall’1 dicembre fino al 7, come da programma. Nella settimana di permanenza si celebreranno le messe con la lettura del santo rosario e delle novena. Il 7 dicembre i primi vespri dell’Immacolata e il saluto della reliquia di Santa Rita che ritornerà a Cascia.

© Riproduzione riservata