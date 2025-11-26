Sabato 29 novembre si terrà nel comune di Muros l’ormai tradizionale evento di “Cantigos in carrela” la rassegna corale itinerante organizzata dal Coro Renato Loria di Muros con la partecipazione di numerosi cori ospiti: Boghes e Ammentos di Ittiri, Coro di Florinas, Cuncordu Lussurzesu, Coro Sant'Alene di Tula, Balletto di Florinas Ajoca Ballare. Musica, buon vino e degustazioni per le vie di Muros animeranno la serata conviviale. un evento itinerante di canto sardo che inaugura le festività natalizie. Questa manifestazione, nata e ideata nel 1996 dai cori di Muros e Florinas, con il tempo ha accolto anche il coro di Tempio e il Cuncordu Lussurzesu. Il programma della serata si snoda attraverso le pittoresche vie del paese, creando un’atmosfera avvolgente e festosa. L’appuntamento è fissato alle 17.30 presso la sede del coro in via IV Novembre da cui partirà la carovana musicale. Le tappe includono via Merella, l’incrocio tra via IV novembre e via Merella, via Battisti all’angolo con via IV novembre, via Loria, via Roma con una sosta nel piazzale antistante la chiesa dei Martiri, via principe Umberto, fino alla tappa finale in piazza Repubblica. Qui, la piazza si animerà con canti e balli sardi, coinvolgendo tutti i presenti.

