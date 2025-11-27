L’@esploratiassociazione, in collaborazione con il Comune di Sennori, ha avviato il primo appuntamento del progetto “Scegliamo di Proteggere”: un percorso dedicato alla prevenzione, all’educazione emotiva e allo sviluppo dell’empatia tra bambini e ragazzi.

Il progetto nasce per valorizzare la bellezza e la diversità di ogni individuo, aiutando i più giovani a riflettere sui comportamenti che costruiscono relazioni sane, sulle parole che possono ferire o far bene, sui gesti che parlano di rispetto, cura e responsabilità. Un laboratorio dinamico e formativo capace di trasmettere il messaggio che la prevenzione inizia dalle persone, dai piccoli gesti e dalla capacità di ascoltarsi davvero. Attraverso laboratori come questo, si compie un passo importante verso una cultura della protezione e dell’attenzione reciproca.

A confronto i bambini della primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Ognuno ha espresso un pensiero positivo scritto e appeso su una bacheca così da condividere le loro emozioni liberamente, espressioni e modalità che nascono dal loro sentire senza costrizioni.

