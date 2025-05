Ancora una volta i locali della scuola Primaria Monte Angellu dell’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres ospiteranno, nelle giornate del 28 e 29 maggio, l’appuntamento “Un tuffo nella chimica… e non solo”, manifestazione scientifica e divulgativa che coinvolgerà studenti, docenti, ricercatori e cittadini. L’iniziativa, promossa dal gruppo di ricerca e sperimentazione didattica “La Scienza in Verticale” con il patrocinio della Fondazione di Sardegna, nasce da un intenso percorso di collaborazione e autoformazione che ha coinvolto scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado dei territori di Porto Torres, Sassari e Stintino, in sinergia con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Sassari.

Quest’anno, l’edizione si concentra sul tema: “L’acqua… tra forma, forza e utilizzi”, una riflessione ampia e multidisciplinare sul ruolo dell’acqua nella vita quotidiana, nella scienza e nella sostenibilità, presentata attraverso percorsi laboratoriali, exhibit scientifici e attività interattive condotte dagli studenti stessi. In particolare, saranno presenti gli exhibit curati dal Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali – Corso di Laurea in Chimica (Uniss) in collaborazione con l’associazione studentesca Eureka. Le visite sono programmate per mercoledì 28 maggio: 9 – 13 e 15-18, e giovedì 29 maggio: 9– 13 presso la scuola primaria Monte Angellu. Ad anticipare la due giorni di laboratori scientifici, il 27 maggio alle ore 17.30 presso il Liceo scientifico dell’IIS “M. Paglietti” di Porto Torres (via Bernini 8), si terrà l’incontro pubblico “Un tuffo nell’IA – tra allucinazioni e fantasmi”.

Ospite d’eccezione il professor Mario Pireddu, saggista ed esperto di intelligenza artificiale, che dialogherà con il pubblico su come le nuove tecnologie stiano trasformando la nostra visione dell’umanità, della conoscenza e della comunicazione. Il confronto sarà moderato dal professor Vittorio Pilosu. «Siamo particolarmente orgogliosi di offrire alla comunità scolastica e cittadina un momento di riflessione così attuale e necessario. Parlare di intelligenza artificiale non significa solo discutere di tecnologia, ma anche di educazione, identità e futuro. Questo evento rappresenta per noi una straordinaria occasione di crescita collettiva», dichiara Daniele Taras, dirigente scolastico dell’Istituto superiore “Paglietti”.

