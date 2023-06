Promuovere il territorio dal punto di vista turistico è uno degli obiettivi del Comune di Sorso che vuole raccogliere una serie di proposte per la realizzazione di un murale delle dimensioni di circa 150 metri quadrati su parete opportunamente individuata dall’Amministrazione.

Il tema dell’opera sarà “Richiamo al territorio” e la sua realizzazione dovrà essere effettuata con materiali che garantiscano l’efficacia del lavoro svolto per un tempo minimo di 10 anni.

Gli interessati dovranno provvedere, per tutto il tempo necessario alla realizzazione, al mantenimento delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, al ripristino delle condizioni di sicurezza qualora dovessero venire meno. L’opera proposta potrà essere declinata in vari modi e tecniche, secondo le varie sensibilità ed abilità artistiche del soggetto proponente, ed essere eseguita entro e non oltre i 15 giorni dall’inizio dei lavori.

Le proposte e la relativa documentazione dovranno indirizzate al Dirigente del Settore 1, la dottoressa Nicolina Cattari, dovranno essere redatte esclusivamente su modulo compilabile, salvato in pdf e firmato digitalmente (non utilizzare altri formati, es. word, excel, jpg) e inviate, via Pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorso.ss.it con il seguente oggetto obbligatorio: “Proposta realizzazione opera per promozione turistica del territorio di Sorso”, entro le 12 del 26 giugno. Ogni artista potrà presentare massimo due proposte, da valutare sulla base dei criteri individuati nel bando.

Una volta individuate le tre proposte migliori si procederà al lancio di un Contest sulla pagina Facebook del Comune di Sorso, attraverso il quale sarà data la possibilità alla cittadinanza di esprimersi in merito all’opera preferita.

Dalle 12 del 27 giugno alla stessa ora del 29 giugno sarà possibile votare l’opera preferita, contribuendo alla determinazione della scelta finale per le opere candidate. Qualora pervenga una sola candidatura ritenuta valida, l’Amministrazione non procederà alla selezione sul canale social dell’Ente.

