Un nuovo assalto a una attività commerciale ad Alghero. Questa volta a essere presa di mira dal rapinatore solitario è stata la farmacia Ciriolo di via Manzoni.

È la quarta rapina in pochi giorni avvenuta in città e il sospetto è che si tratti sempre dello stesso malvivente che agisce armato di pistola e camuffato con una maschera-calzamaglia di Dalì.

L’irruzione intorno alle 20, poco prima dell’ora di chiusura. Le farmaciste avrebbero consegnato i contanti contenuti in cassa dopodiché l’uomo sarebbe sparito a piedi tra le vie del centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero che da giorni sono sulle tracce del rapinatore con la maschera di Dalì, un malvivente che è diventato l’incubo dei commercianti, perché sta colpendo senza tregua, anche due volte al giorno.

© Riproduzione riservata