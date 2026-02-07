La comunità di Uri si prepara per la 34esima edizione della Sagra del carciofo, uno degli eventi più attesi della stagione, programmato per le giornate del 7 e l'8 marzo, una vetrina di eccellenza per il carciofo spinoso sardo Dop, ormai simbolo del territorio.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Uri, intende raccontare la tradizione di un territorio, attraverso i suoi territori, la cultura e le tradizioni, offrendo ai visitatori un'esperienza culturale e gastronomica.

La selezione dei menù è variegata, tra ricette della tradizione e novità con piatti originali, mantenendo le caratteristiche della cucina locale. La giornata sabato comincia con una visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta delle bellezze dell'Isola, per concludersi con un degustazione dedicata al connubio tra vino e carciofo, simbolo di convivialità.

Domenica si entra nel vivo con la musica dal vivo che accompagnerà le degustazioni dei diversi menù. Dalle ore 12 il centro del paese si trasformerà in un grande palcoscenico con l'intrattenimento musicale dei The90Hits, Bianchi e Berny e i Six Season, insieme fanno da cornice alla grande cucina a base di carciofo.

