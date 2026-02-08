Sassari, elette le cariche per il nuovo IntergremioObiettivo «favorire il ricambio generazionale»
Favorire il ricambio generazionale. È il proposito dell’Intergremio Città di Sassari che, nei giorni scorsi, ha tenuto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Si tratta delle prime consultazioni svolte dopo l’adeguamento dello statuto che ha portato al riconoscimento della personalità giuridica e all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio è composto da 22 membri, due rappresentanti per ciascuno dei Gremi associati.
Alla guida come presidente è stato confermato Fabio Madau, al terzo mandato consecutivo. Rinnovi anche per Roberto Loriga (Macellai) come Vicepresidente, Nicola Senes (Viandanti) come Segretario e Mirko Panzali (Piccapietre) come Tesoriere.
Al termine del voto proprio Madau ha espresso gli obiettivi futuri, tra cui quello di arrivare a una nuova governance del sodalizio nel prossimo futuro.