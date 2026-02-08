Arriva un nuovo mezzo antincendio per la compagnia barracellare di Cheremule, un pick-up dotato di strumenti per le emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendio. Il veicolo, con doppia cabina e un serbatoio con capienza da 400 litri, è stato acquistato dal Comune grazie al contributo della Regione destinato al potenziamento delle compagnie barracellari.

Tra i compiti principali delle divise verdi rientrano, infatti, la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, la prevenzione e la repressione degli incendi, oltre alle attività di vigilanza a tutela del territorio. La consegna ufficiale del mezzo è avvenuta alla presenza del sindaco Salvatore Masia, del comandante dei barracelli e del consigliere regionale Aldo Salaris.

Il pick-up contribuirà a rafforzare il presidio della Compagnia sul territorio comunale. «È importante sostenere chi si adopera per garantire un servizio fondamentale per le nostre comunità grazie ad un lavoro quotidiano di vigilanza e supporto alle istituzioni», ha detto Salaris, «Potenziare e valorizzare le Compagnie Barracellari rimane per me un impegno costante».

