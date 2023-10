La Cisl di Sassari e la Cisl Funzione Pubblica, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ploaghe, hanno promosso un convegno dal titolo “Un Hospice a Ploaghe...ma per il territorio” che si terrà venerdì 13 ottobre, dalle 16.30 alle 20.30, all'ex convento dei Cappuccini.

Saranno due le sessioni in programma, precedute dall’intervento del sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, mentre i lavori invece saranno moderati dal Segretario Territoriale della Cisl FP di Sassari Antonio Monni. I relatori saranno Daniela Serra e Francesco Murgia, infermieri della Asl di Sassari; Antonella Arru e Maria Antonietta Pinna, medici Oncologi della Asl Sassari; Angela Atzori, Enrico Mura e Alberto Merler che rappresentano le Associazioni che da sempre si battono a sostegno e promozione delle cure palliative, rispettivamente “Amici di Gianni Brundu” , “Franco Mura” e “Cure Palliative e Hospice” . Seguiranno poi gli interventi dei Segretari Generali della Cisl e della Cisl FP di Sassari, Pierluigi Ledda e Gianfranca Solinas, Armando Ruzzetto per il Coordinamento Socio Sanitario e Welfare Territoriale Cisl Sassari. Interverranno inoltre il Direttore Generale della Asl di Sassari Flavio Sensi, i Consiglieri Regionali Gianfilippo Sechi e Gianfranco Satta e l’Assessore Regionale alla Sanità Carlo Doria.

«L’Hospice - spiegano i promotori - rappresenta la risposta nei confronti delle persone affette da malattie inguaribili, è la struttura deputata all’assistenza e alle cure palliative, che hanno come obiettivo quello di accompagnare e migliorare la qualità di vita del paziente, controllando non solo i sintomi della malattia di base, quali il dolore, ma fornendo anche un supporto socio-psicologico e spirituale, sia al malato che alla famiglia. Il sindacato, con questo confronto, intende promuovere e far conoscere nei territori l’importanza e la necessità di questa tipologia di cure, ancorché sensibilizzare i rappresentanti della politica locale e regionale e delle amministrazioni affinché le normative in questione trovino applicazione nel territorio e tradursi in servizi ai cittadini bisognosi appunto di cure palliative, ma in particolare e considerato che siamo l’unico territorio in Sardegna che non possiede ancora un Hospice. Ci auguriamo che la struttura della Asl di Sassari individuata nel complesso San Giovanni Battista a Ploaghe possa aprire i battenti in tempi brevi».

