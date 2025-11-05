Evade dai domiciliari per una serata nei locali del centro di Valledoria. L’uomo è stato arrestato per evasione dai carabinieri della stazione locale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sassari.

I militari hanno accertato che l’uomo, nonostante fosse sottoposto dallo scorso 29 ottobre alla misura degli arresti domiciliari per pregresse vicende giudiziarie, si era allontanato dalla propria abitazione senza le necessarie autorizzazioni, sia la notte di mercoledì 30 ottobre che la notte di domenica 3 novembre, in particolare in quest’ultimo caso l’uomo è stato sorpreso mentre si intratteneva all’interno di un bar sorseggiando alcolici.

La Procura della Repubblica di Sassari, che dirige e coordina le indagini, ha disposto l’immediata revoca degli arresti domiciliari con contestuale sottoposizione alla custodia cautelare in carcere. L’uomo si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.



