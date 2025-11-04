Adolescenti e la legalità a Sassari. Alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Devilla hanno assistito, oggi in tribunale, a diverse udienze come conclusione del Progetto Scuola promosso dalla Camera Penale sassarese, che aveva come scopo quello di fornire ai ragazzi un’informazione corretta sul “mondo della giustizia”.

Un percorso lungo cominciato a scuola con incontri formativi a cura dei legali dell’Ucpi, in cui sono stati illustrati i principi costituzionali e le disposizioni del Codice penale e di procedura penale. L’obiettivo dell’iniziativa era costruire un patrimonio condiviso di comuni valori del processo, attraverso la diffusione degli stessi a partire proprio dagli studenti nelle scuole. E in Aula, presieduta dalla giudice Monia Adami, i ragazzi hanno potuto vedere con i loro occhi udienze accese e dispiegarsi temi complessi del diritto.

Gli adolescenti erano accompagnati dalla docente Gigliola Puggioni e dagli avvocati della Camera penale, Maria Grazia Sanna, Presidente, e Silvia Ferraris, referente del progetto, Gaetano Paoletti, Simone Pisano e Mario Alberto Ruggiu.

