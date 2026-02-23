Ha minacciato di uccidere la mamma, vittima di continui maltrattamenti. L’uomo di Torralba è stato arrestato in flagranza di reato, la mattina di sabato 21 febbraio, dai Carabinieri della stazione locale, intervenuti con il supporto dei colleghi del nucleo operativo della Radiomobile della compagnia di Bonorva. L’accusa è di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi commesso ai danni della madre.

I militari erano intervenuti a seguito di segnalazione della madre al 112 per denunciare il figlio responsabile di averla minacciata di morte perché pretendeva insistentemente la consegna di denaro da destinare al gioco d’azzardo. Una volta giunti nell’abitazione della donna, i militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo che continuava a mantenere anche alla presenza dei Carabinieri, un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti della madre.

Le indagini hanno fatto rilevare che che la donna e i familiari erano vittime di maltrattamenti da alcuni anni, episodi di minacce e ingiurie subiti da tempo, e che l’uomo si era ritenuto responsabile anche di violenza fisica. Questa mattina la convalida dell’arresto ai domiciliari.



© Riproduzione riservata