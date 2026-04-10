Siglato il Protocollo d’Intesa con l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna, un accordo che porta nelle casse del Comune di Castelsardo ben 2milioni e 500mila euro nell'ambito della programmazione Fsc 2021/2027 per il rilancio dei borghi caratteristici della Sardegna. Le risorse rappresentano un’occasione per migliorare volto al borgo turistico.

«Il nostro obiettivo non è solo quello di restaurare, ma di dare nuova vita e una visione d’insieme al cuore pulsante di Castelsardo», ha detto la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto. «L'intervento si concentrerà sulla cura e sul rilancio del nostro centro storico, ma rivolgerà un’attenzione particolare anche alle vie di accesso che conducono al cuore del borgo. Vogliamo che il percorso verso la bellezza della nostra rocca sia accogliente, ordinato e capace di raccontare la nostra storia fin dal primo sguardo».

Per la prima cittadina riqualificare significa investire sulla identità del borgo medievale e sulla qualità della vita di chi abita e lavora tra queste mura. «Vogliamo che Castelsardo sia sempre più un luogo dove il fascino del passato incontra l'efficienza del presente, - ha detto Tirotto - rendendolo nel prossimo futuro ancora più accogliente per i visitatori e, soprattutto, più vivibile per tutti noi».

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